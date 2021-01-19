ФБР узнало о том, что ультраправые радикалы рассматривали попытку проникновения на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает газета, бюро составило спецотчет, в котором перечислены выявленные угрозы безопасности.

Документ был направлен в правоохранительные органы для предупреждения о возможных попытках проникновения со стороны экстремистов, «одиночек» и сторонников теории заговора QAnon, которые также принимали участие в штурме Капитолия.

Согласно данным ФБР, радикалы исследовали уязвимые места в Вашингтоне и обсуждали, как эти районы могут помочь при осуществлении плана по проникновению на церемонию 20 января.

«Члены QAnon обсуждали, как можно выдать себя за солдат Национальной гвардии, полагая, что так им будет легко проникнуть в охраняемые зоны», — сказано в ФБР.

Minval.az