Останки еще семерых армянских военнослужащих обнаружены в ходе поисковых работ в зоне карабахского конфликта, сообщают армянские СМИ.
С начала поисковых работ в ноябре в зоне недавних боевых действий были обнаружены тела и останки 1 246 человек.
Останки еще семерых армянских военнослужащих обнаружены в ходе поисковых работ в зоне карабахского конфликта, сообщают армянские СМИ.
С начала поисковых работ в ноябре в зоне недавних боевых действий были обнаружены тела и останки 1 246 человек.
Дата: 2021/01/19 11:15
Раздел: Новость
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