Останки еще семерых армянских военнослужащих обнаружены в ходе поисковых работ в зоне карабахского конфликта, сообщают армянские СМИ.

С начала поисковых работ в ноябре в зоне недавних боевых действий были обнаружены тела и останки 1 246 человек.

Minval.az