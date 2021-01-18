Все ассоциации верующих, входящие во Французский совет мусульманской религии, одобрили Хартию принципов ислама во Франции.

Об этом говорится в распространенном в понедельник организацией коммюнике. Хартия, после нескольких недель дебатов, 16 января получила поддержку трех входящих в совет федераций, после чего в воскресенье вечером ее поддержали остальные девять, сообщает ТАСС.

В документе признается «принцип равенства мужчин и женщин» и совместимость положений ислама с законами и ценностями Французской Республики. Также в Хартии «отвергаются попытки использования ислама в политических целях», указывается на «недопустимость вмешательства» на религиозной почве во внутриполитическую жизнь Франции.

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