Все здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы, всем кто находится на улице, рекомендовано спрятаться в укрытии, сообщается «Лайф» со ссылкой на NBC News.
Все здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы, всем кто находится на улице, рекомендовано спрятаться в укрытии, сообщается «Лайф» со ссылкой на NBC News.
Дата: 2021/01/18 20:08
Раздел: Мир
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