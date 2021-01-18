Еврокомиссия (ЕК) осудила задержание известного российского оппозиционера Алексея Навального по возвращении в Москву из Германии, где он лечился от отравления в России запрещенным боевым веществом из группы «Новичок».

«Я осуждаю вчерашнее задержание Алексея Навального российскими властями по возвращении в Россию. Российские власти должны незамедлительно освободить его и обеспечить его безопасность», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК подчеркнула, что задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России. «Мы также продолжаем ожидать тщательного и независимого расследования покушения на жизнь Алексея Навального», — указала Урсула фон дер Ляйен.

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