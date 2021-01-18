Турецкое буровое судно Fatih завершило буровые работы в районе поисковой скважины Türkali-1 на месторождении «Сакарья» в Черном море, сообщает на компания TPAO в Twitter.

Судно Fatih проводило буровые работы в течение 77 дней и достигло глубины 3 920 метров.

Буровое судно прибыло в район работ в Черном море 2 ноября и приступило к бурению 5 ноября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что резервы нового месторождения в турецком секторе Черного моря оцениваются в 405 млрд кубометров газа.

Первый газ с нового месторождения в газораспределительную систему Турции планируется подать в 2023 году.

Minval.az