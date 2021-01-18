Главы МИД стран Балтии в совместном заявлении призвали Европейский союз (ЕС) ввести санкции против России из-за Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.
Главы МИД стран Балтии в совместном заявлении призвали Европейский союз (ЕС) ввести санкции против России из-за Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.
Дата: 2021/01/18 11:40
Раздел: Новость
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