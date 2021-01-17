Президент UFC Дана Уайт рассказал о встрече с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедова.

«Очень многое взвалилось на Хабиба: и смерть отца, и травма ноги перед боем с Гэтжи. Мы договорились с Хабибом, что возьмем время, чтобы он пришел в себя. Однако у него нет мотивации возвращаться. Хабиб сказал, что если поединок Макгрегора против Порье будет феноменальным, то он подумает», — приводит слова Уайта «Спорт сегодня».

Глава организации также отметил, что Хабибу понравились бои Чарльза Оливейры. «Он не будет задерживать дивизион, если не захочет возвращаться», — сказал Уайт.

Minval.az