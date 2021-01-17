Число погибших в результате землетрясения 15 января в городе Маджен индонезийской провинции Западный Сулавеси выросло до 73 человек.

По словам представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Радитьи Джати, 27850 человек, эвакуированных во время землетрясения, размещены в 25 различных населенных пунктах.

Число погибших в результате землетрясения на данный момент составляет 73, в том числе 64 – в районе Мамуджу и 9 – в Маджене, сообщает «Анадолу».

В результате землетрясения 253 человека получили тяжелые ранения, их лечение продолжается. Поисково-спасательные работы также продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в западной части острова Сулавеси в ночь на 15 января.

Эпицентр землетрясения располагался в 6 километрах к северо-востоку от города Маджен на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались также в городах Палу и Макасар.

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