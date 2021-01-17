Власти Сингапура решили ужесточить правила въезда в страну из-за COVID-19, сообщает Минздрав республики.

Как говорится в заявлении, в связи с появлением новых штаммов коронавируса и ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в мире, «мы введем дополнительные меры пограничного контроля для всех прибывающих в страну».

В министерстве отметили, что с 23:59 24 января все прибывающие (включая граждан Сингапура и иностранцев с постоянным видом на жительство) должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии в Сингапур.

Помимо этого, с 23:59 31 января прибывающие в страну должны приобрести туристическую страховку для возмещения расходов на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 в Сингапуре с минимальным покрытием не менее $22,6 тыс.

Как отметили в Минздраве Сингапура, ранее введенные правила въезда также сохраняются.

Так, иностранные граждане или резиденты республики, которые недавно посещали страны или регионы с высоким уровнем риска заражения, должны пройти ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за 72 часа до вылета. По прибытии они должны соблюдать двухнедельный карантин с обязательным тестом на COVID-19 по окончании самоизоляции.

В министерстве подчеркивают, что, чтобы ускорить сдачу ПЦР-теста на COVID-19 в аэропорту Сингапура путешественникам настоятельно рекомендуется зарегистрироваться на портале https://safetravel.changiairport.com и внести предоплату за свой тест перед вылетом в страну. Стоимость теста на COVID-19 — $120 (включая НДС).

Minval.az