Пять человек пострадали при стрельбе в центре Сан-Франциско, сообщила полиция города.

Сообщается, что стрельба произошла в субботу примерно в 21.45 по местному времени на пересечении Эдди- и Тейлор-стрит. Изначально полиция сообщила о трех пострадавших в результате стрельбы, на место были направлены спасатели и врачи.

«Ведется расследование, пять человек пострадали при стрельбе», — позже сообщила полиция в Twitter, уточнив, что, по предварительным данным, ни один человек не получил серьезных ранений.

Полиция также сообщила об обнаружении огнестрельного оружия. Другие подробности инцидента не сообщаются. В полиции занялись расследованием произошедшего.

Minval.az