В индийской прессе анализируют публикацию информационного агентства Reuters, в которой говорится об ужесточении позиции США по вопросу отношений с Россией после прихода Джозефа Байдена в Белый дом.

Индийское издание The Week пишет о том, что представители будущей администрации Байдена уже сейчас, до наугурации обращаются к Индии с заявлениями о необходимости отказаться от военно-технического сотрудничества с Москвой. В частности, указывается на то, что штабом Байдена доведена до сведения индийского правительства информация о «сложностях в случае приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400» и прозвучал призыв Нью-Дели отказаться от размещения ЗРК. Американская сторона в очередной раз фактически пригрозила Индии введением санкций в случае начала поставок российских систем ПВО.

«Индия в случае поставок С-400 из России поставит под угрозу будущие поставки эффективного оружия из США, включая беспилотники».

Отмечается, что позиция Байдена по отношению к России «будет отличаться большей жёсткостью, чем позиция Трампа», а потому это может сказаться на сотрудничестве с РФ в вопросе приобретения вооружений.

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