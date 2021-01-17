США выступили с сенсационными утверждениями о том, что исследователи из китайского института в Ухане заболели за неделю до того, как мир узнал о коронавирусе. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что сотрудники Уханьского института вирусологии заболели симптомами COVID еще осенью 2019 года, за несколько недель до того, как была поднята тревога. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, китайские ученые экспериментировали с летучими мышами и работали над секретными военными проектами.

Как сообщает Daily Mail, глава Госдепартамента СГА также утверждал, что ученые Уханьского института вирусологии экспериментировали с коронавирусом летучих мышей, очень похожим на тот, который вызывает COVID, и работали над секретными военными проектами.

The Mail on Sunday напоминает, что издание впервые выразило обеспокоенность по поводу секретной лаборатории в Ухане 5 апреля прошлого года. Теперь новые обвинения от одного из самых высокопоставленных представителей администрации США поступают, когда эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправились в Ухань, чтобы выяснить происхождение пандемии.

Тем не менее, отмечает Daily Mail, команда специалистов ВОЗ будет находиться под пристальным вниманием официальных лиц Пекина и не планирует посещать институт вирусологии. Депутат от Консервативной партии Том Тугендхат, председатель комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента, призвал к полной прозрачности, заявив: «Секретность, окружающая COVID, унесла миллионы жизней и разрушила будущее людей. Это должно прекратиться. Пришло время добиться от ВОЗ большего доступа и присоединиться к другим, чтобы наложить санкции на тех, кто хранит секреты ».

Майк Помпео, который покинет свой пост на следующей неделе, когда Джо Байден сменит Дональда Трампа в Белом доме, заявил: «Пекин продолжает утаивать жизненно важную информацию, которая необходима ученым для защиты мира от этого смертельного вируса и от следующего».

Центр в Ухане был одной из пяти лабораторий в мире, проводивших противоречивые исследования «повышения функциональности», которые искусственно ускоряют эволюцию вирусов и, в некоторых случаях, повышают их способность заражать людей.

Как сообщила The Mail on Sunday в прошлом году, ученые манипулировали вирусами короны, взятыми у летучих мышей в пещерах на расстоянии почти 1000 миль — тех же пещерах, где предположительно возник COVID-19. В некоторых случаях, как утверждается, они использовали метод клонирования, не оставляющий следов лабораторной инженерии. Британское издание также обнаружило протокол собрания парторганизации института от ноября 2019 года, в котором говорилось, что лаборатория занимается «высокопатогенными микроорганизмами», и говорится, что «последствия открытия пробирки с вирусом – это как открыть ящик Пандоры».

Мэтью Поттинджер, который в этом месяце отказался от должности заместителя советника Трампа по национальной безопасности, недавно заявил, что наиболее «надежной» теорией происхождения этого нового коронавируса является то, что он сбежал из лаборатории в Китае, и что институт в Ухане был наиболее вероятным источником.

Многие выдающиеся ученые до сих пор считают, что передача вируса от животного была естественной. Правительство США не считает, что утечка была преднамеренной, но произошла катастрофическая авария, вызванная плохими процедурами безопасности, связанными с экспериментами с высоким риском.

Один из ведущих уханьских ученых, «женщина-летучая мышь» Ши Чжэнли, призналась, что, когда она услышала о вирусе, первой ее мыслью было задуматься, не утечка ли это из ее лаборатории.

Источник в британской службе безопасности сказал: «Если утверждения США будут подтверждены, это, наконец, опровергнет теорию о том, что летучая мышь преодолела 1000 миль, чтобы заразить на уханьском рынке панголина, который затем каким-то образом преодолел видовой барьер для людей — и всего в нескольких милях от единственной лаборатории в Китае, которая манипулирует вирусами летучих мышей, чтобы сделать их заразными для людей».

В своем заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, Государственный департамент США заявил, что он «делится новой информацией» о лаборатории, излагая свою веру в то, что «несколько исследователей из Уханьского института вирусологии (WIV) заболели осенью 2019 года, до первого выявил случай вспышки с симптомами, соответствующими как Covid-19, так и обычным сезонным заболеваниям. Это вызывает вопросы относительно достоверности публичного заявления старшего исследователя WIV Ши Чжэнли о том, что среди сотрудников и студентов WIV не было« нулевого заражения»».

В заявлении добавлено, что институт «не был прозрачен» в своей работе над коронавирусами летучих мышей и что он далек от того, чтобы быть чисто гражданской лабораторией, он «сотрудничал в секретных проектах с китайскими военными [и] участвовал в секретных исследованиях, в том числе в экспериментах на лабораторными животными в интересах китайских военных как минимум с 2017 года».

В заявлении критиковалось давление Китая на «врачей, ученых и журналистов, которые пытались предупредить мир», и говорилось, что важные данные по-прежнему утаивают. Авторы заявления делают вывод, что достоверность расследования ВОЗ пострадает без неограниченного доступа «к образцам вирусов, лабораторным записям и персоналу, очевидцам и информаторам».

Многие эксперты теперь считают, что вирус был доставлен на рынок в Ухане покупателями, а не возник там. Несмотря на интенсивные усилия, исследователям не удалось найти явного «промежуточного хозяина» — животного, которое позволило бы вирусу перейти от летучих мышей к человеку.

ВОЗ по-прежнему игнорирует предположения, что пандемия могла начаться из-за лабораторной утечки. Питер Бен Эмбарек, глава десятка экспертов, прибывших в Ухань на прошлой неделе, настаивал на том, что Covid-19 «явно является естественным вирусом» и что теория лабораторных утечек «вряд ли» окажется правдой.

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