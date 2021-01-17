По данным Университета Джонса Хопкинса, за истекшие сутки 16 января в мире выявлено более 614 тыс. новых случаев коронавируса, 12 967 человек скончались от болезни. Общее число заболевших превысило 94,4 млн человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за истекшие сутки 16 января в мире выявлено более 614 тыс. новых случаев коронавируса, 12 967 человек скончались от болезни. Общее число заболевших превысило 94,4 млн человек.
Дата: 2021/01/17 11:09
Раздел: Мир
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