Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 рекомендовал странам не требовать от прибывающих сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что заявление было сделано по итогам шестого заседания Комитета ВОЗ, проведенного 14 января.

«Рассмотрен вопрос о введении сертификатов о вакцинации против COVID-19 для трансграничных поездок. Эксперты ВОЗ рекомендовали странам не требовать от прибывающих лиц подобных документов, поскольку доступность вакцин во многих странах мира крайне ограничена и их эффективность изучается», — говорится в сообщении.

Добавляется, что из-за обнаружения «британского» штамма COVID комитет также рекомендовал «нарастить лабораторные мощности для секвенирования коронавирусов и призвал к оперативному обмену данными об их генетических последовательностях». Эти меры помогут улучшить знания для успешного лечения инфекций.

Minval.az