За сутки в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись 177 армян, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ на сайте ведомства.

«Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь и восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 177 армян. Всего с 14 ноября 2020 года в Нагорный Карабах вернулись 49 638 человек.

Minval.az