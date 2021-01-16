Тегеран направил США ноту, в которой пригрозил международным судом за «действия против иранских дипломатов», говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде.

«В случае, если США не прекратят незаконные действия против иранских дипломатов в международных организациях, таких как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд <…> Иран подаст в Международный суд на страну», — указано в сообщении.

Ноту передали США через посольство Швейцарии в Тегеране, которое представляет интересы Вашингтона в Исламской Республике.

Как подчеркнул Хатибзаде, не приводя конкретных примеров, власти США давно «притесняют» иранских дипломатов в международных организациях, расположенных на американской территории, и членов их семей.

Minval.az