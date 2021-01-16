В Палестине пройдут парламентские и президентские выборы впервые за 15 лет. Об этом объявил президент страны Махмуд Аббас, сообщает WAFA в субботу, 16 января.

Аббас поручил начать «демократический избирательный процесс».

Теперь парламентские выборы запланированы на 22 мая, а президентские — 31 июля.

«Президент поручил избирательной комиссии и всем государственным аппаратам начать демократический избирательный процесс во всех городах своей страны», — сказано в материале.

В свою очередь Reuters пишет, что таким образом действующий президент хочет «устранить давние внутренние разногласия».

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