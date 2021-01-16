Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях свидетельствует о том, что крупные технологические корпорации начали подменять собой государственные институты, навязывая свою позицию большому числу людей и лишая их возможности выбора. Об этом написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье «Америка 2.0. После выборов», опубликованной агентством ТАСС.

«Что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество. Лишает его (а потенциально — весь мир) возможности объективно ориентироваться в происходящем», — заявил Медведев.

Он добавил, что 75 миллионов американских избирателей, отдавших свои голоса за Трампа, а также сотни миллионов его подписчиков в социальных сетях остались за бортом «выбора» корпораций.

«Возникает вопрос, кто эти высшие судьи, решившие, что могут по своей воле, по одним только им ведомым правилам, а по сути — из-за своих политических пристрастий лишить возможности президента страны общаться с многомиллионной аудиторией?» — написал политик.

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