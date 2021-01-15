Армия обороны Израиля рассматривает возможность осуществления силовой операции с целью подрыва ядерной программы Ирана, сообщили в пятницу израильские СМИ.

По их данным, начальник штаба вооруженных сил Авив Кохави распорядился представить ему несколько вариантов действий, одним из которых должен быть военный удар по ядерным объектам Ирана.

Накануне министр по делам поселений в израильским правительстве Цахи Ханегби пригрозил, что Израиль может атаковать ядерные объекты Ирана, если будущая администрация США Джозефа Байдена решит вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Если правительство Соединенных Штатов вновь присоединится к ядерной сделке — а это, кажется, заявленная политика на данный момент, практическим результатом будет то, что Израиль вновь окажется один на один с Ираном, который к концу сделки получит «зеленый свет» от всего мира, в том числе от США, на продолжение своей программы создания ядерного оружия», — цитирует «Интерфакс» Ханегби.

«Этого мы, конечно, не допустим. Мы уже дважды сделали то, что нужно было сделать: в 1981 году — против иракской ядерной программы и в 2007 году — против сирийской», — сказал политик.

6 июня 1981 года, самолеты израильских ВВС нанесли бомбовый удар по ядерному реактору «Озирак», чье строительство завершалось французскими специалистами в Ираке. Операция получила название «Опера».

Minval.az