Если нынешние власти останутся на долгий срок, то деградация общества может стать необратимой. Об этом на своей странице в Facebook 14 января написал политолог Степан Даниелян. «До 2018 года деградация Армении была скрытой. Общество по-прежнему было единым, по крайней мере, в борьбе с негативными процессами.

После 2018 года деградация набрала силу, поскольку пришедшие к власти силы начали разрушать все институты и традиционные идеи. Сейчас нас ничего не объединяет, нет не дискредитированных институтов, идей и целей»,- написал также эксперт.

Minval.az