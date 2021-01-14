В Турции в первый день вакцинации больше 100 тысяч медиков привились от коронавируса китайской вакциной СoranaVac, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. Об этом пишет РИА «Новости».

«На данный момент первую дозу вакцины получили более 100 тысяч медработников. Турция имеет мощную инфраструктуру для реализации программы вакцинации», — сообщил Коджа.

Ранее Коджа объявил, что 14 января начнется вакцинация медицинских работников. Власти также сообщили, что заключили контракт на 50 млн доз вакцины с китайской Sinovac.

Minval.az