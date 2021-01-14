13 января в Сирии загадочным образом погиб высокопоставленный офицер, командовавший бригадой сил «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщает издание «Исраэль ха-йом», ссылаясь на СМИ, связанные с иранскими повстанцами в Сирии.

Убитый Азад Хасан Дахан командовал 47-й бригадой КСИР. Это самый высокопоставленный иранский командующий, погибший в Сирии за последние месяцы.

На видео, опубликованном в СМИ, виден автомобиль Хасана Дахана, пробитый пулями. Сообщается, что иранского офицера сопровождали двое его помощников. Все трое были убиты вооруженными нападающими недалеко от блокпоста проиранских боевиков у города Аль-Букмаль.

Некоторые медиа, связанные с сирийскими повстанцами, приписали атаку ИГИЛ. Иранские власти заявили, что Дахан умер от коронавируса.

По оценкам других источников в Сирии за убийством якобы могут стоять спецслужбы США или Израиля.

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