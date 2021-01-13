Турецкая Республика не будет поддаваться давлению со стороны социальных сетей. Об этом заявил в среду в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.

«Турция не будет поддаваться давлению соцсетей, которые ставят себя выше закона и не соблюдают права нашего народа, — приводит его слова агентство Anadolu. — В предстоящий период мы повысим прочность нашей внутренней и национальной инфраструктуры в сфере приложений для обмена мгновенными сообщениями до желаемого уровня».

Многие турецкие пользователи социальных сетей и мессенджеров стали отказываться в последние дни от WhatsApp из-за обновления пользовательского соглашения, обязывающего теперь всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей. Накануне Эрдоган завел собственный телеграм-канал, за сутки число его подписчиков превысило 217 тыс. человек.

Minval.az