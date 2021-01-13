13 января Палата представителей во второй раз приступила к вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, срок полномочий которого истекает через семь дней. Рассмотрение резолюции, авторы которой обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам, сопровождается усиленными мерами безопасности, отмечает «Голос Америки».

В Капитолии находятся сотни сотрудников Национальной гвардии США: часть из них оцепила здание Конгресса, часть дежурит внутри, многие нацгвардейцы отдыхают, уснув на полу центральной ротонды и центра посетителей Капитолия.

В Вашингтоне уже находятся 6,2 тыс. нацгвардейцев, до 16 января их число планируют увеличить до 10 тыс., сообщает «Гордон» со ссылкой на NBC4 Washington.

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