Американский актер Чак Норрис опроверг появившиеся в социальных сетях утверждения о его участии в протестах у здания Капитолия в Вашингтоне 6 января. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает «Лента.ру».

«Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, и меня там не было», — написал актер. Норрис выразил мнение, что в американском обществе «нет места насилию любого рода». Он добавил, что всегда выступал и будет выступать за закон и порядок.

Ранее Чака Норриса заподозрили в появлении на митинге в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Фотографию, на которой якобы изображен артист, изначально опубликовал один из участников штурма Капитолия Мэтт Бледсо, а затем снимок появился в соцсетях.

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