Останки семи армянских военнослужащих найдены в Карабахе. Всего в ходе поисково-спасательных работ в период с 13 ноября по 13 января было найдено 1 229 тел армянских военнослужащих.
Останки семи армянских военнослужащих найдены в Карабахе. Всего в ходе поисково-спасательных работ в период с 13 ноября по 13 января было найдено 1 229 тел армянских военнослужащих.
Дата: 2021/01/13 11:28
Раздел: Новость
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