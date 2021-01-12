Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева вошла в число депутатов мажилиса, избранных на прошедших 10 января выборах по списку партии власти «Нур Отан», сообщила пресс-служба партии.

«Двенадцатого января решением бюро политического совета партии Nur Otan… утвержден список в составе 76 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан VII-го созыва», — говорится в сообщении на сайте партии.

В утвержденный список вошла Дарига Назарбаева, а также спикер мажилиса прошлого созыва Нурлан Нигматулин, отметили в пресс-службе.

Партия «Нур Отан», возглавляемая Назарбаевым, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей. В результате партия получила 76 из 98 мандатов депутатов, избираемых по партийным спискам.

Minval.az