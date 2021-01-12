Уже стартовавшая в ряде стран мира вакцинация от коронавируса не успеет в текущем году создать коллективный иммунитет для всего человечества.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Шваминатан.

«Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году», — приводит ее слова «Интерфакс».

Главный научный сотрудник организации указала, что отдельные группы привитых, причем появляющиеся лишь в небольшом количестве стран, не смогут защитить от COVID-19 все человечество, поэтому, подчеркнула Шваминатан, социальные меры и профилактические меры против коронавируса, которые вводятся органами здравоохранения, не теряют своей значимости.

Minval.az