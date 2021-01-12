Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам вчерашних переговоров в Москве рассказал, что на новое трехстороннее заявление России, Азербайджана и Армении позволяет Баку наладить сообщение с Нахичеванской республикой, а Еревану — получить железнодорожный выход на Россию. Все это, по его словам, изменит транспортную конфигурацию всего Кавказа.

По словам И. Алиева, важно и то, что с помощью этой дороги Баку впервые за 30 лет с начала карабахского конфликта будет иметь транспортную связь с Нахчыванской автономной республикой. Кроме того, благодаря новой магистрали Азербайджан получит новый путь сообщения с Турцией, Армения — прямое сообщение с Ираном и Россией, а через них и с Турцией, следовательно, у Еревана появится выход на новые рынки.

Транспортное сообщение между пятью государствами региона открывает огромные перспективы для дальнейшего развития и укрепления экономических связей.

«Наше заявление нацелено на создание совершенно новой ситуации в нашем регионе — разблокирование транспортных коммуникаций», — сказал Ильхам Алиев.

Экономист Натиг Джафарлы считает, что вчерашние переговоры в Москве показали, что во всяком случае российская сторона очень сильно заинтересована в том, чтобы коммуникационные линии в регионе были разблокированы, особенно между Арменией и Азербайджаном, были открыты границы.

— И Мегринский коридор, который будет связывать Нахчыван и остальную часть Азербайджана, станет очень важным элементом новой экономической политики. Автомобильные и железнодорожные связи между Россией и Арменией долгие годы за последние 26-27 лет проходили через Грузию, а у России с Грузией есть свои проблемы и обеспечение российских интересов через Грузию не всегда дает хорошие результаты для России, и поэтому Россия давно искала альтернативные пути обеспечения своих военных баз, своих экономических интересов в Армении, и Азербайджан в этом плане является альтернативной и весьма безопасной линией российских экономических военных интересов в Армении через железные дороги Азербайджана. И потому, я думаю, что российская сторона весьма заинтересована в этом вопросе.

Армения в принципе тоже должна быть заинтересована, так как эта страна давно находится в экономической блокаде по собственной глупости и потому что агрессивная оккупационная политика оставила Армению за последние 26-27 лет на стороне всех региональных проектов. А потому Ереван должен быть заинтересован в открытии коммуникационных линий. Но в этом случае Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана, должны решиться вопросы насчет новых границ. Сейчас этот вопрос вошел в активную фазу и, я думаю, что это тоже является одним из важнейших элементов установления мира, а также политической и экономической стабильности в регионе. И поэтому я считаю, что Азербайджан и Россия заинтересованы обоюдно в открытии границ. Но у Азербайджана есть и свои преимущества тоже, потому что Турция и даже Европа (через Турцию) может с помощью этих железнодорожных и автомобильных путей установить тесные связи со среднеазиатскими странами. Тем более что об этом уже очень давно ведутся разговоры, и Азербайджан может превратиться в логистический центр.

Если наше правительство будет проводить четкую и прозрачную тарифную политику, то Азербайджан реально станет отличным логистическим центром, который будет важным связующим звеном между Турцией и среднеазиатскими странами, между Европой и среднеазиатскими странами, между Ираном и Россией, между Россией и Европой. То есть, как видите, образуются очень важные узлы — и север-юг, и восток-запад, и Азербайджан с помощью нормальной продуманной политики сможет стать логистическим центром, что поможет стране заработать дивиденды, потому что тарифная политика в любом случае будет и эти тарифы могут стать дополнительным преимуществом, экономической выгодой для Азербайджана.

Но не одной экономикой эту выгоду можно объяснить: Азербайджан в случае осуществления задуманного станет логистическим центром между Турцией и тюркским миром Средней Азии, что тоже является одним из основных преимуществ.

Яна Мадатова

Minval.az