Иранские журналисты обратили внимание на детали встречи трёх лидеров в Кремле: Азербайджан справа, Армения слева — все как требует российский протокол при алфавитной рассадке гостей.

Обозреватели также отметили, что Алиев не сделал ни одного лишнего жеста, когда слушал президента Путина, чего нельзя сказать о Пашиняне, который постоянно суетился.

Подвёл армянского премьера еще и портфель с документами, который ему принесли — он дважды упал ему на ногу.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az