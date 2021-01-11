В китайском издании Sina вышла статья, в которой высказаны отнюдь не лестные слова в адрес российского истребителя пятого поколения.

Так, автор материала заявляет, что «внимательно изучил фотографии, которые ранее были опубликованы из цехов сборки Су-57», и пришёл к выводу о том, что «в России продолжают основываться на конструкторских идеях истребителя Су-27».

«В России истребитель Су-57 называют самолётом нового поколения, на самом деле это лишь очередная модернизация Су-27», — утверждает автор.

В сравнении с передовым мировым уровнем истребителей нового поколения российский Су-57 явно уступает.

«Ему просто не место на уровне истребителей 5-го поколения. Нужно отметить, что по китайской классификации 5-е поколение истребителей называют 4-м», — говорится в статье.

Далее автор находит порцию критики и для истребителя Су-27, на основе которого в России якобы и создаётся Су-57. На страницах Sina заявлено буквально следующее:

«Известно, что конструкция фюзеляжа Су-27 слаба. На основе анализа фотографий» он сделал вывод о том, что воздухозаборники истребителя Су-57 «созданы на основе конструкции истребителей прошлых поколений». Использование для обшивки воздухозаборника сплава алюминия даёт повод говорить о том, что между истребителем России и истребителями США и Китая есть огромный технологический разрыв. Этот разрыв – целое поколение боевых самолётов. После распада СССР в России практически перестала вестись научная работа по созданию образцов углеволокна. Пока в США и Китае могут создавать передовые воздухозаборники с использованием композитных материалов, в России могут только завидовать. Аналогичная ситуация там и с авионикой, с АФАР», — отмечает автор.

Minval.az