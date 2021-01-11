Чтобы добиться взаимопонимания с Россией, Германия должна вести диалог с ней с позиции силы. Такая политика в 2021 году способна примирить трансатлантические и европейские интересы Германии.

Это мнение высказала вчера глава оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в статье, опубликованной немецким журналом Focus.

Одной из таких мер для весьма своеобразного достижения взаимопонимания с Россией госпожа министр назвала закупку для немецких военных ударных беспилотников. Она считает, что в условиях новой реальности это необходимо для безопасности Германии. Крамп-Карренбауэр пояснила, что сегодня реальностью стало военное усиление России на восточной границе НАТО, поэтому министр обороны Германии вновь заявила о необходимости ведения диалога с РФ с позиции силы. При этом она не упомянула, что восточная граница НАТО после распада СССР постепенно все дальше смещается к востоку.

Глава немецкого оборонного ведомства считает устрашение действенным инструментом, позволяющим добиваться взаимопонимания с Россией. По ее мнению, ФРГ должна играть более заметную роль в системе европейской безопасности.

«Мы пришли к пониманию того, что страна размером и мощью с Германию должна делать больше для защиты себя и своих союзников», — заявила Крамп-Карренбауэр.

В ноябре прошлого года она уже заявляла, что ФРГ должна много тратить на оборону из-за «российской угрозы». Она тогда сказала, что Европа должна укреплять свою мощь, чтобы разговаривать с Россией с позиции силы.

Minval.az