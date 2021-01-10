Компания Tesla планирует уже к 2022 году начать выпускать в Китае новый электромобиль. Об этом сообщает Аutonews в воскресенье, 10 января.

Машина будет стоить 25 тысяч долларов, что сделает ее самым доступным авто в линейке.

По информации издания, выпуск новой модели для китайского рынка ожидается в сентябре 2020 года. Его окончательную проверку планируют закончить в марте 2021 года.

Кроме того, новинка создается на базе Tesla Model 3, но точные технические характеристики нового электромобиля компании Tesla пока не известны.

Minval.az