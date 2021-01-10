Армянская оппозиция, похоже, сдулась, антипашиняновские митинги в Ереване так и не смогли собрать критическую массу недовольных, готовых к силовому сносу существующей власти.

Это означает, что большинство армянского народа не желает дальнейших потрясений, приняв как окончательную данность итоги Второй Карабахской войны.

«Великой Армении» теперь никогда уже не будет — НИКОГДА, а есть Армения в пределах ее международно признанных границ. Вот пусть оппозиция ее и развивает — если способна к созидательному труду. Как говорится — арбайтен!

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az