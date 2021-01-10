На Мадрид обрушился сильнейший за последние 50 лет снегопад. Осадки продолжались почти 30 часов, высота снега превысила полметра, несколько человек погибли. Как в столице Испании встретили непогоду — в фоторепортаже РБК.
На Мадрид обрушился сильнейший за последние 50 лет снегопад. Осадки продолжались почти 30 часов, высота снега превысила полметра, несколько человек погибли. Как в столице Испании встретили непогоду — в фоторепортаже РБК.
Дата: 2021/01/10 21:26
Раздел: Фото
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