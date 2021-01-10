Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал беспорядки, которые произошли в Вашингтоне 6 января, где протестующие вторглись в Капитолий.

«Разумеется, как и весь мир, Казахстан внимательно наблюдает за происходящим в США. Полагаю, что с выводом, который сделал избранный президент США Джозеф Байден, необходимо согласиться. Захват Капитолия, цитадели американской демократии, безусловно, является беззаконием, экстремизмом. И в отношении беззакония, экстремизма должны приниматься соответствующие меры», — сказал Токаев журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Minval.az