На месте крушения пассажирского Boeing индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air идут поисковые работы. Детали — в фоторепортаже РБК.
На месте крушения пассажирского Boeing индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air идут поисковые работы. Детали — в фоторепортаже РБК.
Дата: 2021/01/10 18:13
Раздел: Фото
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