Состояние заболевшей коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остаётся стабильным, она усиленно занимается лечебной физкультурой, рассказали в Северо-Западном окружном научно-клиническогом центре имени Соколова ФМБА.

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«Состояние — стабильное, без изменений… Она усиленно занимается ЛФК и очень старается», — рассказали РИА Новости в учреждении.

Представитель стационара добавила, что актриса активно общается с дочерью, которая была госпитализирована с коронавирусом одновременно с ней и готовится к выписке.

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