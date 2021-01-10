«В конце прошлого года министры энергетики Азербайджана и Турции достигли договоренности по газопроводу в Нахчыван. В связи с этим мы подготовили проект территориальной оценки. Надеемся, что завершим контракт в ближайшие несколько месяцев.

Планируется, что на строительство уйдет 12 месяцев. Это один из важных проектов, который повысит стратегическое значение Игдыра».

Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Ф.Донмез отметил, что отношения Турции с Нахчываном будут укрепляться и в энергетической сфере, передает Репорт.

Отметим, что газопровод Игдыр-Нахчыван будет транспортировать газ в Нахчыван с населением 500 тыс. человек и годовой потребностью в 500 млн кубометров природного газа. Длина участка трубопровода от Игдыра до Садаракского района Нахчывана составит 85 км.

Пропускная способность газопровода составит 500 млн кубометров в год или 1,5 млн кубометров газа в день, что полностью удовлетворит потребности Нахчывана в газе. Компании SOCAR и BOTAS займутся реализацией данного проекта, а министерство энергетики Азербайджана и минэнерго и природных ресурсов Турции приложат все усилия для его успешного осуществления.

Minval.az