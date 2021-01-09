Иностранные компании больше не смогут тестировать свои вакцины от коронавируса на жителях Ирана. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Иностранные компании хотели предоставить нам вакцины для тестирования их на иранском народе. Но министерство здравоохранения страны предотвратило это. Наши люди не будут тестирующим устройством для компаний — производителей вакцин», — приводит в субботу слова Роухани агентство Reuters. Оно отметило, что президент не назвал компании, вакцины которых оказались под запретом.

Minval.az