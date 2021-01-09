Власти Саудовской Аравии намерены полностью возобновить международное транспортное сообщение с 31 марта. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

“Гражданам королевства будет разрешено выезжать за границу и возвращаться. Будет полностью снят запрет на международные полеты”, — говорится в сообщении.

Накануне король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил первую дозу препарата от нового коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в стране началась 17 декабря. Прививочные центры открылись во всех регионах. Саудовский наследный принц, первый вице-премьер и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вакцинировался 25 декабря.

Minval.az