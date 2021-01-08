Министерство юстиции Армении опровергло сообщения о подготовке межгосударственного договора с Азербайджаном, который должен быть подписан в ходе предстоящего визита премьера республики Никола Пашиняна в Москву.

В пятницу перед зданием Минюста проходит организованная правозащитниками акция с требованием предоставить информацию о готовящемся соглашении с Азербайджаном. Здание ведомства оцеплено силами полиции.

«Министерство юстиции не получало какого-либо договора или соглашения. Распространяемые в СМИ сообщения не соответствуют действительности», — написал глава Минюста Армении Рустам Бадасян на своей странице в Фейсбуке.

Ранее ряд армянских СМИ сообщили, что Пашинян пойдет на новые уступки в Москве, подпишет международные документы, которыми закрепит передачу Азербайджану «суверенных территорий» Армении, которые были оговорены в ходе «устного соглашения» с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а соответствующий документ направлен в МИД и Минюст для приведения в соответствие с Конституцией.

Minval.az