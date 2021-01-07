Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал события в Вашингтоне и штурм Капитолия нападением на демократию и результатом лжи на высоком уровне.

«Сцены, которые мы наблюдали — результат лжи и еще большей лжи, разделения и презрения к демократии, ненависти и разжигания толпы, в том числе на самом высоком уровне», — приводит «Интерфакс» слова политика.

Он отметил, что нынешний момент — «это исторический поворотный момент для Соединенных Штатов и, одновременно, нападение на либеральную демократию в целом».

В то же время он подчеркнул: «Но я уверен, что американская демократия сильнее этой ненависти».

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