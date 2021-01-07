Стоимость биткоина побила исторический рекорд, превысив психологическую отметку в $40 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk.
По данным на 22:14 бак.вр., стоимость биткоина составила $40134.
Стоимость биткоина побила исторический рекорд, превысив психологическую отметку в $40 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk.
По данным на 22:14 бак.вр., стоимость биткоина составила $40134.
Дата: 2021/01/07 23:06
Раздел: Экономика
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