Стоимость биткоина побила исторический рекорд, превысив психологическую отметку в $40 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk.

По данным на 22:14 бак.вр., стоимость биткоина составила $40134.

Minval.az