В Азербайджане выявлено еще 685 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1931 человек вылечился. 27 пациентов с коронавирусом скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 685 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1931 человек вылечился. 27 пациентов с коронавирусом скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/01/07 16:35
Раздел: Новость
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