Суд в иракском Багдаде, расследующий гибель Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя главы ополчения Аль-Хашд аш-Шааби, выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Высшего судебного совета Ирака.

«Судья в суде Эр-Расафа, уполномоченный вести расследование убийства замглавы народного ополчения (…), принял решение выдать ордер на арест президента США Дональда Трампа на основании положений статьи 406 действующего уголовного кодекса Ирака», — приводит агентство заявление пресс-службы.

Отмечается, что в материалах дела присутствуют видео, на которых Трамп заявляет, что сам отдавал приказ о нанесении удара.

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