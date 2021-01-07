Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на протесты в США фразой «демократия захромала на обе ноги. Соответствующий пост сенатор сделал на своей странице в Facebook.

По его словам, Вашингтон утратил право навязывать курс другим странам. «Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а, следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», — написал он.

В качестве причин, которые сподвигли американцев на протесты, Косачев назвал «самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм» президента США Дональда Трампа.

Minval.az