Власти Вашингтона подтвердили гибель в общей сложности четырех человек во время протестов перед зданием Конгресса США в среду.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти, передает ТАСС.

Он подтвердил гибель одной женщины от полученного в здании Конгресса огнестрельного ранения, а также сообщил о трех других смертях, не уточнив конкретных причин гибели этих людей. «В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», — сказал Конти.

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