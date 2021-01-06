Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США по утверждению итогов ноябрьских президентских выборов было приостановлено в среду после того, как ряд законодателей от Республиканской партии представил на этой сессии свои возражения.

Заседание было прервано через считанные минуты после начала — при оглашении результатов выборов по штату Аризона. Против утверждения результатов выборов в Аризоне выступил член Палаты представителей от этого штата республиканец Пол Госар. По его словам, возражение подают совместно он и еще 60 его коллег. «Мы возражаем против подсчета голосов выборщиков в Аризоне», — приводит ТАСС слова Госара.

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